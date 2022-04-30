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  • Генич назвал Дзюбу «фуфлом» и «позорником» после его отказа выполнять проигранное желание

Генич назвал Дзюбу «фуфлом» и «позорником» после его отказа выполнять проигранное желание

30 апреля 2022, 22:38
14

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Дзюба фуфло! Позорник», – написал Генич в телеграме.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (14)
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vladik12
1651348122
Спасибо, Дзюбиньо, что все в очередной раз увидели твою гнилую сущность. Подрезанный лопатник Володьки был только началом.
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Garrincha58
1651348789
один балабол у микрофона второй на поле два сапога пара
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R_a_i_n
1651349326
Ну вообще оба фуфло и позорники. Геничу правда до Зюбы далеко. Таких поискать еще как Зюба...
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сутулая собака и лисы
1651352312
какое-то фуфло называет фуфлом других? как мило.
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Krics
1651352393
А кто то сомневался , что игрочишка сольется?
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Беспонтий
1651378390
сколько разнообразных остроумных профессиональных рецензий на свежий бестселлер как поссорился артём сергеевич с константином михайловичем гоголь угорает
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алдан2014
1651381140
Что он фуфло,так об этом болелы Спартака давно знают. А позорник так это он он сам доказывает
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portero
1651382823
Дзюба же сказал желание тет-а-тет, а ты выложил всё на обозрение, групповуху затеял....
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nik55
1651383831
2 сапога пара
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ВетеR
1651394935
Дзюба и есть фуфло
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