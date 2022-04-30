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Генич назвал Дзюбу «фуфлом» и «позорником» после его отказа выполнять проигранное желание

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес в публичное поле их спор на желание, который проиграл футболист.

«Дзюба фуфло! Позорник», – написал Генич в телеграме.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: телеграм-канал Константина Генича

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30.04.2022 22:38
Комментарии8
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    Рейтинг: +859

    Krics 14 минут назад

    А кто то сомневался , что игрочишка сольется?

    1
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    Рейтинг: +815

    сутулая собака и лисы 15 минут назад

    какое-то фуфло называет фуфлом других?
    как мило.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +54

    Номэд 59 минут назад

    «Дзюба фуфло! Позорник».
    Как и весь синит.

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +7198

    R_a_i_n 1 час назад

    Ну вообще оба фуфло и позорники. Геничу правда до Зюбы далеко. Таких поискать еще как Зюба...

    2
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    Рейтинг: +735

    Каменный стояк 1 час назад

    Есть ещё адекватные люди.... Генич молодец

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16588

    Garrincha58 1 час назад

    один балабол у микрофона второй на поле два сапога пара

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7155

    vladik12 1 час назад

    Спасибо, Дзюбиньо, что все в очередной раз увидели твою гнилую сущность. Подрезанный лопатник Володьки был только началом.

    6
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    Рейтинг: +1108

    Дубина 1 час назад

    хахаха))))

    2
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