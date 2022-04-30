Скопинцев – после поражения «Динамо» от «Урала»: «Мы способны нарушить гегемонию «Зенита»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопросы после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (2:3). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Что произошло с «Динамо» по ходу матча? «Урал» тоже хорошая команда, есть хорошие исполнители. Вопросы, что происходит с «Динамо», будут более уместны, когда мы финишируем: будем либо наверху, либо свалимся. Надеюсь, что мы это преодолеем, у нас все сильные ребята, и будем на том месте, на котором захотим.

Буду ли смотреть матч «Зенита»? Может, да, включу на фоне, посмотрю. «Динамо» выглядит командой, которая способна нарушить гегемонию «Зенита».

Почему не постоим за Москву в этом сезоне? Нужны необходимые ресурсы. Может быть, ещe постоим», – сказал Скопинцев.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

У клуба нет трофеев в этом веке.

Если «Зенит» сегодня победит «Локомотив», то станет чемпионом.

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