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Манчини может возглавить «Тоттенхэм» вместо Конте

«Тоттенхэм» составил шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду в случае ухода Антонио Конте.

Один из вариантов – Роберто Манчини, работающий сейчас в сборной Италии.

Также рассматриваются кандидатуры Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Грэма Поттера («Брайтон»).

  • Манчини имеет опыт работы в АПЛ – с 2009 по 2013 он тренировал «Манчестер Сити».
  • В сезоне-2017/18 итальянец возглавлял «Зенит».
  • «Тоттенхэм» идет на 5-м месте в таблице Премьер-лиги после 33 туров.

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Источник: The Telegraph

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