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«Динамо» предложило фанатам сделать пожертвования в пользу клубной академии

«Динамо» дало возможность зрителям ближайшего матча РПЛ против «Урала» помочь клубной академии. Москвичи будут принимать денежные пожертвования.

«Поддержи развитие детско-юношеского футбола вместе с бело-голубыми.

В день матча с «Уралом» каждый болельщик может сделать свой вклад в эндаумент-фонд академии «Динамо» и получить шанс выиграть клубную атрибутику!

Если ты будешь смотреть матч на трибунах, сделать пожертвование можно через QR-код на листовках, которые будут у волонтeров на 4-м этаже в секторах A и C.

Если ты будешь смотреть матч по телевизору, то сделать взнос можно по [специальной] ссылке.

Минимальная сумма дарения — 350 рублей», – пояснило «Динамо».

  • Матч состоится завтра, 30 апреля.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
  • Динамовская академия носит имя Льва Яшина.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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