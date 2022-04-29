«Динамо» предложило фанатам сделать пожертвования в пользу клубной академии

«Динамо» дало возможность зрителям ближайшего матча РПЛ против «Урала» помочь клубной академии. Москвичи будут принимать денежные пожертвования.
«Поддержи развитие детско-юношеского футбола вместе с бело-голубыми.
В день матча с «Уралом» каждый болельщик может сделать свой вклад в эндаумент-фонд академии «Динамо» и получить шанс выиграть клубную атрибутику!
Если ты будешь смотреть матч на трибунах, сделать пожертвование можно через QR-код на листовках, которые будут у волонтeров на 4-м этаже в секторах A и C.
Если ты будешь смотреть матч по телевизору, то сделать взнос можно по [специальной] ссылке.
Минимальная сумма дарения — 350 рублей», – пояснило «Динамо».
- Матч состоится завтра, 30 апреля.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- Динамовская академия носит имя Льва Яшина.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»