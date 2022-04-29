Агент Карреры: «Все размышления насчет возвращения Массимо в «Спартак» сейчас неактуальны»

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, отреагировал на слова своего клиента о готовности вернуться в московский клуб через год.

«Касательно слов Карреры, на данный момент его приход в «Спартак» невозможен. Сейчас все размышления на этот счeт неактуальны», – сказал агент.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

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