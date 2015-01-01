Каррера: «Хочу вернуться в «Спартак» через год»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в московский клуб.

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — заявил Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы тренера был «Бари».

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