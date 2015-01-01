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Каррера: «Хочу вернуться в «Спартак» через год»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в московский клуб.

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — заявил Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы тренера был «Бари».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +62737

    portero 10 минут назад

    Как на это смотрит Зарема? Она главная по мужикам в клубе.

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    Рейтинг: +1746

    VGreen 23 минуты назад

    Возвращайся, физрук, и выведи спартак в ФНЛ!

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    Рейтинг: +198

    Arturashvilli 26 минут назад

    С ним связаны самые приятные воспоминания последних лет для Спартака, конечно возвращайся

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    Рейтинг: +1720

    mahan 42 минуты назад

    Очень хотелось бы, что бы ты вернулся.

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    Рейтинг: +14565

    ilichkadr 1 час назад

    Каррера уже без намёка, открытым текстом глаголит. Ну, возьмите меняяяяяяяяяяяяяяя......

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