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Конте – о переговорах с «ПСЖ»: «Не слушайте фейковые новости»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отрицает наличие переговоров с «ПСЖ».

«Хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Но мне не нравится, когда люди пытаются придумывать новости ради того, чтобы это обсудить или создать проблемы.

Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.

Эта ситуация вызывает у меня улыбку. Думаю, те, кто хочет рассказать что-то подобное, должны проявить уважение ко всем людям, которые вовлечены в эту ситуацию, а не придумывать фейковые новости и распространять много лжи.

Не слушайте фейковые новости. У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение», – сказал Конте.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Sky Sports

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