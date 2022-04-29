Конте – о переговорах с «ПСЖ»: «Не слушайте фейковые новости»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отрицает наличие переговоров с «ПСЖ».

«Хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Но мне не нравится, когда люди пытаются придумывать новости ради того, чтобы это обсудить или создать проблемы.

Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.

Эта ситуация вызывает у меня улыбку. Думаю, те, кто хочет рассказать что-то подобное, должны проявить уважение ко всем людям, которые вовлечены в эту ситуацию, а не придумывать фейковые новости и распространять много лжи.

Не слушайте фейковые новости. У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение», – сказал Конте.

Сейчас «ПСЖ» тренирует Маурисио Почеттино.

Конте связан с «Тоттенхэмом» контрактом до июня 2023 года.

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