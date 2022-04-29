Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал причину вылета команды из Кубка России.

«Алания» выбила петербуржцев в 1/4 финала турнира.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти победили владикавказцы.

- «Зенит» завершил выступление в Кубке России. Чего не хватило для победы?

- По мне, в первую очередь не хватило настроя. В кубках не бывает сильных и слабых соперников, потому что дальнейшая судьба команды определяется результатом одного матча.

Вне зависимости от того, из какой лиги соперник, он всегда дает бой. Это не только в России – ​такие результаты бывают во всех чемпионатах, по всему миру. Для многих команд это игра, в которой они могут заявить о себе, показать, что на что-то способны.

Ну а пенальти – ​это лотерея. Здесь всe зависит от психологии, от того, как поведет себя вратарь или полевой игрок. Так что самое страшное, что мы довели игру до пенальти.

Нужно отдать должное «Алании», она играла хорошо, боролась за победу. Парни не заслуживали поражения, поэтому основное время закончилось вничью.

- То есть нам не показалось, что для «Алании» это был матч жизни?

- Да. Если команда не играет в Премьер-лиге, каждому футболисту хочется доказать, что они могут играть там. Я наблюдал за «Аланией» в первой лиге, было интересно, как работает их тренерский штаб.

В прошлом сезоне запомнилась добротная игра против «Крыльев Советов», хотя самарцы и выиграли. Мы с «Зенитом» были за границей, нашел тот матч в интернете.

Хочу пожелать «Алании» удачи в следующих играх, а нам – ​поскорее забыть этот результат и готовиться дальше.

Вылет из Кубка – ​большая неприятность для нас, но это уже прошлое, а впереди несколько очень важных матчей, таких же финалов, как в Грозном. Все конкуренты ждут нашей осечки, а времени на нее у нас уже нет.

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