Юсупов – об уходе из «Динамо»: «Бродил в наушниках по базе и рыдал. Никогда так не плакал»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о последних месяцах, проведенных в «Динамо» перед переходом в «Зенит» в июне 2015 года.

– Оставшиеся полсезона – как на шарнирах. Сначала меня перестали включать в заявку на матч, сидел на трибуне. После конфликта Денисова с Черчесовым вернули в основу. А кончилось тем, что тренер по физподготовке заставлял меня и Лешу Козлова в 35-градусную жару бегать вокруг поля.

Я не выдержал, спросил: «Через две недели завершается чемпионат, мы все равно уходим – ну и на фиг тебе нужны? Зачем гоняешь?» В ответ: «Руководство приказало погонять...»

– Каким был последний день?

– Приехал в Новогорск, собрал вещи. О том, что было дальше, еще никому не рассказывал. Включив музыку в наушниках, я бродил в полном одиночестве по базе и рыдал. Пытался успокоиться, но слезы катились и катились. Никогда так не плакал.

– Ох.

– Это самый трогательный момент в моей жизни. Я ведь воспринимал «Динамо» как дом родной. Мне там все нравилось. Просто обстоятельства сложились так, что пришлось сменить клуб.

Но и после ухода продолжал следить за «Динамо», ждал трансляций. Если не попадал на прямой эфир, смотрел в записи. Был настолько привязан к команде, что за четыре года ни одного матча не пропустил!

– Летом 2020-го покидали «Динамо» с другими чувствами?

– Абсолютно! Не было уже ни слез, ни эмоций. Для меня карьера в «Динамо» делится на две части. Все, что до 2015-го, – в моем сердце навсегда.

Юсупов играл за «Динамо» с 2009 по 2015-й и с 2019 по 2020-й годы.

Он провел 147 матчей за клуб, забил 10 голов и отдал 14 ассистов.

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