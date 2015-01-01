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Юсупов – о пейнтбольном обстреле базы «Динамо»: «Легионеры думали, что теракт. У Хохлова в краске была даже лысина»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил, как неизвестные обстреляли базу «Динамо» из пейнтбольных ружей.

– Я-то, правда, отскочил. Тренировка закончилась, Петреску сказал: «Минут десять можете поработать индивидуально». В таких случаях я всегда оставался, и не на десять минут – дольше. Но в тот день куда-то спешил, сразу отправился в раздевалку.

Выйдя из душевой, увидел Хохлова в краске. Сначала ничего не понял. Даже рассмеялся: «Что с вами, Валерьич?» – «Нас пейнтбольными шарами обстреляли». Потом мне рассказали, как дело было.

– Ну и как?

– Когда Хохлов и часть игроков шли с поля в сторону раздевалки, к забору подскочили ребята в камуфляже, масках и сквозь решетку открыли огонь. Легионеры сразу на землю попадали – думали, теракт. Кто-то обратно к полю успел отбежать. Тем, кто шагал впереди, повезло меньше.

– Кому особенно досталось?

– Кажется, Хохлову. В краске было все – одежда, лицо, даже лысина. Кошмар! Когда с базы выезжали, опасались, что еще и по машинам будут палить. Но больше не стреляли.

– Нападавших не нашли?

– До сих пор неизвестно, кто это был. То ли действительно болельщики «Динамо», недовольные игрой и результатом, то ли фанаты другого клуба. То ли просто какие-то придурки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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