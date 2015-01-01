Юсупов: «Кокорина нахваливают, и он расслабляется. С ним надо пожестче»

Коке пофиг - время идёт,деньги на счёт капают.Скоро грядёт футбольная пенсия при здоровых ногах.И жизнь только начнётся.
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?
— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...
Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.
— Исчерпывающе.
— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.
- В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.
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