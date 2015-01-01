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Юсупов: «Кокорина нахваливают, и он расслабляется. С ним надо пожестче»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

— Исчерпывающе.

— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +12221

    playsh 25 минут назад

    Коке пофиг - время идёт,деньги на счёт капают.Скоро грядёт футбольная пенсия при здоровых ногах.И жизнь только начнётся.

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    Рейтинг: +5571

    Давид59 1 час назад

    Юсупов всё правильно говорит. Только у него проблема с грамматикой. Все глаголы (о Кокорине) надо было в прошедшем времени ставить.

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    Рейтинг: +2760

    Enter2006 1 час назад

    Ну почему же, он раскрыл свой талант, все об этом помнят, но не в футболе. А в футболе ему лучше повесить бутсы на гвоздь.

    1
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    Рейтинг: +1556

    vmonomah17 1 час назад

    У Сани еще все впереди! Просто пока талант не раскрыл))))

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    Рейтинг: +1045

    Дубина > vmonomah17 1 час назад

    В зените еще раскроется)))))

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    Рейтинг: +6017

    Viper for CSKA 1 час назад

    Когда с ним пожестче, он сразу за мебель хватается.

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