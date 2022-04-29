Юсупов: «Кокорина нахваливают, и он расслабляется. С ним надо пожестче»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

— Исчерпывающе.

— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.

В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.

Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут