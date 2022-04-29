Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил победу над «Зенитом» в первом круге этого сезона РПЛ.

– Как переламывать кризисы?

– А вот это история!

– Расскажите же скорее.

– Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере – это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...

– Так что сделали?

– Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!»

Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали – у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?

– Результат известен.

– Прилетели – и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?

– «Ювентусу».

– Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!

«Сочи» идет на 4-м месте в РПЛ.

Отставание от идущего третьим ЦСКА – 1 очко.

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