Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил победу над «Зенитом» в первом круге этого сезона РПЛ.
– Как переламывать кризисы?
– А вот это история!
– Расскажите же скорее.
– Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере – это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...
– Так что сделали?
– Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!»
Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали – у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?
– Результат известен.
– Прилетели – и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?
– «Ювентусу».
– Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!
- «Сочи» идет на 4-м месте в РПЛ.
- Отставание от идущего третьим ЦСКА – 1 очко.
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