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  • Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!»

Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!»

29 апреля 2022, 07:28
11

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил победу над «Зенитом» в первом круге этого сезона РПЛ.

– Как переламывать кризисы?

– А вот это история!

– Расскажите же скорее.

– Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере – это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...

– Так что сделали?

– Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!»

Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали – у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?

– Результат известен.

– Прилетели – и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?

– «Ювентусу».

– Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!

  • «Сочи» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от идущего третьим ЦСКА – 1 очко.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Юсупов Артур
Комментарии (11)
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vladik12
1651207325
Вообще-то пять, Артурка!
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каа
1651209418
Тот факт, что Зенит подарил вам столько очков в борьбе за бронзу, скорее подтверждает данные сомнения...
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R_a_i_n
1651209434
В смысле забрали?? С барского стола верному вассалу накинули.
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JTherry
1651222347
"Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!" ...Юсупов слаб в математике, если уж говоришь про "забрали", то этих очков было пять... или, выражаясь точнее, "набрали" в играх со своим сюзереном 4 очка, но, скорее, они их вам "подарили" с барского плеча, по "дружбе" Миллера и Ротенберга... футболисты в РПЛ - пешки на "шахматном поле" своих бонз...)
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Spirit_78
1651228124
Фарм-клубом считают только дегенераты. В этом сезоне они были как следует посрамлены.
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