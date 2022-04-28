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  • Яровинский – об уходе легионеров из «Рубина»: «У нас все было мирно, никаких конфликтов»

Яровинский – об уходе легионеров из «Рубина»: «У нас все было мирно, никаких конфликтов»

28 апреля 2022, 10:40
2

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопросы о легионерах казанского клуба.

– Как «Рубин» поддерживает связь с уехавшими из России легионерами?

– Мы коммуницируем и общаемся, но всe равно пока нет понимания, что будет летом.

Все уехавшие легионеры играют в своих командах, кроме Хван Ин Бома, который скоро восстановится и вернeтся в общую группу.

Мы следим за игроками, потому что они по-прежнему наши футболисты, но что будет летом, никто не знает.

– А сами они как представляют происходящее? Если ситуация не поменяется, они готовы будут вернуться?

– Я не знаю, потому что это очень сложный вопрос, который лежит в совершенно разных плоскостях.

Нюанс в том, что игрокам было дано право приостановить контракты до 30 июня, они этим правом воспользовались.

Дальше в зависимости от того, какие у них будут варианты, они будут принимать решения. Тут далеко не всe зависит от «Рубина».

– Силвие Бегич в итоге остался единственным иностранцем «Рубина», который просто уехал, а не подписался с каким-то другим клубом?

– Я так понимаю, что он не смог найти себе команду. Думаю, что играть он уже нигде не сможет, потому что дозаявочный период длился до 7 апреля.

Но мы этот вопрос с Силвие обсуждали. Он ещe тогда сказал, что у него нет команды. Он уехал не потому, что успел найти другую. То, что он без клуба, для нас не новость.

– Слышал о случаях, когда легионеры уходили из клубов не без конфликтов. Как всe прошло в «Рубине»?

– У нас всe было мирно. Мы выстроили хорошие отношения со всеми иностранцами, мы с ними ситуацию проговорили, обсудили.

Это было неприятно и тяжело для обеих сторон, потому что ситуация непростая, но никаких конфликтов у нас не было.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
Комментарии (2)
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El_Chori
1651132420
Конечно без конфликтов... Слили Хвичу за бесплатно, мудаки. Гнать этого Яровинского вместе с Саймановым
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Vitaga
1651133205
Сайманов как раз на своём месте. и работает как надо. на счет Яровинского - тут есть вопросы. но по крайней мере он не вредит особо
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