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«Добро пожаловать в семью». Глушаков будет играть в медийной футбольной лиге за FC Reality

Московский FC Reality сообщил, что за него будет выступать полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Команда сыграет в медийной футбольной лиге.

«Денис Глушаков – новый игрок FC Reality!

Этот трансфер уже наделал много шума – впервые в истории действующий игрок РПЛ становится частью состава медийной футбольной команды.

Уже после первой совместной тренировки мы поняли, что Глушаков на своeм месте и с таким мощным усилением команда добьeтся многого.

Добро пожаловать в семью, Денис», – написала команда.

  • В турнире также выступит команда «Матч ТВ».
  • Глушаков в сезоне РПЛ провел 23 матча, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.
  • «Химки» идут в зоне переходных матчей.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал FC Reality

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