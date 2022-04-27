«Добро пожаловать в семью». Глушаков будет играть в медийной футбольной лиге за FC Reality

Московский FC Reality сообщил, что за него будет выступать полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Команда сыграет в медийной футбольной лиге.

«Денис Глушаков – новый игрок FC Reality!

Этот трансфер уже наделал много шума – впервые в истории действующий игрок РПЛ становится частью состава медийной футбольной команды.

Уже после первой совместной тренировки мы поняли, что Глушаков на своeм месте и с таким мощным усилением команда добьeтся многого.

Добро пожаловать в семью, Денис», – написала команда.

В турнире также выступит команда «Матч ТВ».

Глушаков в сезоне РПЛ провел 23 матча, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

«Химки» идут в зоне переходных матчей.

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