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Моуринью возложил цветы к памятнику экс-владельцу «Лестера» Шривадданапрабхе. Он разбился на вертолете возле стадиона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отдал дань памяти бывшему владельцу «Лестера» Вишаю Шривадданапрабхе. Португалец возложил цветы к памятнику возле стадиона «Кинг Пауэр».

«Памятный момент накануне большой игры для обоих наших клубов», – прокомментировала церемонию «Рома».

  • Шривадданапрабха разбился на вертолете неподалеку от стадиона «Лестера» в 2018 году.
  • Тайцу было 60.
  • Матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер»«Рома» состоится завтра, 28 апреля.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: твиттер «Ромы»

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