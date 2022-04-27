Моуринью возложил цветы к памятнику экс-владельцу «Лестера» Шривадданапрабхе. Он разбился на вертолете возле стадиона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отдал дань памяти бывшему владельцу «Лестера» Вишаю Шривадданапрабхе. Португалец возложил цветы к памятнику возле стадиона «Кинг Пауэр».
«Памятный момент накануне большой игры для обоих наших клубов», – прокомментировала церемонию «Рома».
- Шривадданапрабха разбился на вертолете неподалеку от стадиона «Лестера» в 2018 году.
- Тайцу было 60.
- Матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» – «Рома» состоится завтра, 28 апреля.
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Источник: твиттер «Ромы»