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«Милан» может купить Мареза за 40 миллионов

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может перейти в «Милан».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб хочет укрепить позицию правого полузащитника и интересуется 31-летним алжирцем

Трансфер оценивается в 40 миллионов евро. Препятствием для сделки может стать зарплата Мареза – 6 миллионов евро в год.

  • Сообщалось, что алжирцем интересуются «Реал» и «ПСЖ».
  • В этом сезоне Марез забил 23 гола и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
  • Его контракт с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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