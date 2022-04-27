«Милан» может купить Мареза за 40 миллионов

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может перейти в «Милан».
По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб хочет укрепить позицию правого полузащитника и интересуется 31-летним алжирцем
Трансфер оценивается в 40 миллионов евро. Препятствием для сделки может стать зарплата Мареза – 6 миллионов евро в год.
- Сообщалось, что алжирцем интересуются «Реал» и «ПСЖ».
- В этом сезоне Марез забил 23 гола и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
- Его контракт с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.
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Источник: La Gazzetta dello Sport