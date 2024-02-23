Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора»

Тэйлор Уорд, супруга алжирского футболиста Рияда Мареза, не сдержала слез, рассказывая о переезде в Саудовскую Аравию.

Прошлым летом вингер ушел в «Аль-Ахли».

Его купили у «Манчестер Сити» за 35 млн евро.

Зарплата Мареза в саудовском клубе – 750 тысяч фунтов в неделю.

Уорд снялась в сериале Married to the Game, где поделилась своими переживаниями.

«Очень сложно. Мне просто это не нравится. Но у меня не было выбора», – заявила жена Мареза.

Также она рассказала, как муж отреагировал на ее опасения по поводу переезда в Саудовскую Аравию.

«Это часть игры, не так ли?» – передала Тэйлор слова Рияда.

Фото: скриншот из сериала Married to the Game