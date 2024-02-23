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    • Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора»

    Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора»

    Тэйлор Уорд, супруга алжирского футболиста Рияда Мареза, не сдержала слез, рассказывая о переезде в Саудовскую Аравию.

    • Прошлым летом вингер ушел в «Аль-Ахли».
    • Его купили у «Манчестер Сити» за 35 млн евро.
    • Зарплата Мареза в саудовском клубе – 750 тысяч фунтов в неделю.

    Уорд снялась в сериале Married to the Game, где поделилась своими переживаниями.

    «Очень сложно. Мне просто это не нравится. Но у меня не было выбора», – заявила жена Мареза.

    Также она рассказала, как муж отреагировал на ее опасения по поводу переезда в Саудовскую Аравию.

    «Это часть игры, не так ли?» – передала Тэйлор слова Рияда.

    Фото: скриншот из сериала Married to the Game

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии (5)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1708702350
    Её слезы это тоже часть игры вот только её игры
    Ответить
    BRO_football
    1708702817
    Выбор есть - развод. И ты живёшь одна, без богатого мужа, но зато не в Саудовской Аравии.
    Ответить
    kirdykprishel
    1708703538
    Когда увела Мареза от первой жены с двумя дочерьми думала ведь только о деньгах . Марез тоже м.удак , повелся на эту--Она ж по рукам ходила..."Ранее Тэйлор находилась в отношениях с партнером Мареза по Манчестер Сити – Серхио Агуэро, а также с защитником Эвертона Мэйсоном Холгейтом."
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    Maxi_7
    1708704563
    Хороший кадр - плачет, пересчитывая брюлики на пальцах и утирая слёзы зелёными бумажками) каждому бы такое горе...)
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    Ziklop
    1708709434
    лебёдка, она не лебедь!
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