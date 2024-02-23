Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора»

Тэйлор Уорд, супруга алжирского футболиста Рияда Мареза, не сдержала слез, рассказывая о переезде в Саудовскую Аравию.
- Прошлым летом вингер ушел в «Аль-Ахли».
- Его купили у «Манчестер Сити» за 35 млн евро.
- Зарплата Мареза в саудовском клубе – 750 тысяч фунтов в неделю.
Уорд снялась в сериале Married to the Game, где поделилась своими переживаниями.
«Очень сложно. Мне просто это не нравится. Но у меня не было выбора», – заявила жена Мареза.
Также она рассказала, как муж отреагировал на ее опасения по поводу переезда в Саудовскую Аравию.
«Это часть игры, не так ли?» – передала Тэйлор слова Рияда.
Фото: скриншот из сериала Married to the Game