Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самые высокооплачиваемые футболисты мира в 2024 году: Роналду заработал почти в 2 раза больше Месси

Самые высокооплачиваемые футболисты мира в 2024 году: Роналду заработал почти в 2 раза больше Месси

13 февраля 2025, 15:15
1

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Sportico.

Среди футболистов в 2024 году больше остальных заработали:

  1. Криштиану Роналду, «Аль-Наср» (260 млн долларов);
  2. Лионель Месси, «Интер Майами» (135 млн);
  3. Неймар, «Аль-Хиляль» / «Сантос» (133 млн);
  4. Карим Бензема, «Аль-Иттихад» (116 млн);
  5. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» / «Реал» (110 млн);
  6. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (70 млн);
  7. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (55 млн);
  8. Винисиус Жуниор, «Реал» (55 млн);
  9. Рияд Марез, «Аль-Ахли» (52 млн);
  10. Садио Мане, «Аль-Наср» (45,5 млн).

Еще по теме:
Батраков забил 4 гола в ЛЧ в 3 раза быстрее Месси и в 8 раз быстрее Роналду
Рабинер: «Сборная Португалии заслуживает большего, чем обслуживать одряхлевшего Роналду» 1
Погребняк высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
Источник: Sportico
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Рейтинг Аль-Ахли Ливерпуль Манчестер Сити Реал Аль-Иттихад Сантос Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Неймар Салах Мохамед Мане Садио Марез Рияд Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1739464499
Просто Месси в Саудовскую Аравию не поехал. Неймар красава конечно, не играя такие деньги получил. (Кто не работает тот ест, учись студент).
Ответить
Главные новости
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
2
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
20
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Все новости
Все новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Бубнов одним словом отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 18:57
1
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
Вчера, 17:40
5
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
Вчера, 17:29
Нани отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 17:13
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 16:51
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
Вчера, 16:16
Появился прогноз, когда Роналду вернется в сборную Португалии
Вчера, 14:53
1
ВидеоДжорджина поразила кровавым образом на Хэллоуин
2 ноября
4
Роналду занял второе место в премии «Худший игрок сезона»
2 ноября
В Португалии не согласились с присуждением Роналду «Золотого мяча» всех времен
31 октября
1
Сборная Португалии отреагировала на хет-трик 41-летнего Роналду
30 октября
2
Роналду опубликовал пост после первого хет-трика за 2,5 года
30 октября
Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу – у португальца 985 голов за карьеру
29 октября
6
Реакция Роналду на присуждение ему «Золотого мяча» всех времен
29 октября
2
ВидеоВынесен окончательный вердикт по спорному голу Роналду
29 октября
3
Определен лучший обладатель «Золотого мяча» за всю историю
28 октября
3
В Саудовской Аравии связались с ФИФА, чтобы записать спорный гол на Роналду
27 октября
ВидеоУ Роналду могут отобрать 982-й гол в карьере
24 октября
1
Определен первый футболист с суммарным заработком 2 миллиарда
23 октября
3
ВидеоБлагородный поступок Роналду после матча с «Аль-Файсали»
23 октября
Видео982-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить на выезде команду экс-спартаковца
23 октября
Роналду обратился к экс-игроку РПЛ, получившему очень тяжелую травму
21 октября
41-летний Роналду не реализовал пенальти
20 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+