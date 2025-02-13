Самые высокооплачиваемые футболисты мира в 2024 году: Роналду заработал почти в 2 раза больше Месси

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Sportico.
Среди футболистов в 2024 году больше остальных заработали:
- Криштиану Роналду, «Аль-Наср» (260 млн долларов);
- Лионель Месси, «Интер Майами» (135 млн);
- Неймар, «Аль-Хиляль» / «Сантос» (133 млн);
- Карим Бензема, «Аль-Иттихад» (116 млн);
- Килиан Мбаппе, «ПСЖ» / «Реал» (110 млн);
- Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (70 млн);
- Мохамед Салах, «Ливерпуль» (55 млн);
- Винисиус Жуниор, «Реал» (55 млн);
- Рияд Марез, «Аль-Ахли» (52 млн);
- Садио Мане, «Аль-Наср» (45,5 млн).
Источник: Sportico