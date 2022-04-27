«За выдающуюся, разностороннюю игру». Силва – лучший футболист матча «Манчестер Сити» – «Реал»

УЕФА признал лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:3) Бернарду Силву. У португальца гол.

«Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол и последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды», – прокомментировала решение группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.

«Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

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