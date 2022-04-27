Главные новости дня. «Ман Сити» и «Реал» забили семь мячей на двоих; Погба сообщил игрокам «МЮ» об уходе летом

«Манчестер Сити» победил «Реал» – 4:3. Команды повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.

Бензема – четвертый игрок в истории, забивший 14 голов в сезоне ЛЧ. У него 9 мячей в этом плей-офф.

РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт»).

Чемпионат Украины завершен досрочно. «Шахтер» не будет признан чемпионом.

«ПСЖ» может летом продать 7-8 футболистов.

Мбаппе получил 10 голосов во 2-м туре выборов президента Франции.

Иско получит самую большую зарплату в истории «Бетиса» (AS).

Конте хочет зарабатывать в «ПСЖ» 30 миллионов в год и иметь полный контроль над трансферами.

Погба сообщил партнерам, что уйдет из «МЮ». Он вышел из командного чата (The Mirror).

В следующем сезоне РПЛ у арбитров VAR не будет офсайдных линий («СЭ»).