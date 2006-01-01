Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

В следующем сезоне РПЛ у арбитров VAR не будет офсайдных линий («СЭ»)

Российские арбитры VAR не смогут использовать офсайдные линии со следующего сезона из-за прекращения сотрудничества с провайдером Hawk-Eye Innovations Ltd.

По информации «СЭ», новый провайдер – американская компания Slomo.TV – не предполагает применения офсайдных линий из-за технических особенностей своего оборудования.

  • Сотрудничество РФС с провайдером системы VAR Hawk-Eye Innovations Ltd истекает в конце сезона.
  • Компания предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Фомин: «Больше всего волновался, когда бил пенальти Беленову»
Фетисов: «С Федуном и Салиховой работать легче, чем с силовиками»
Газизов – о конфликте с Тедеско: «Фигня все это. Пусть Фетисов посмотрит на себя – слил своего же гендиректора» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:33
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +759

    talgatnurzhanov2006 13 минут назад

    Теперь судья вообще заблудятся.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1124

    Artemka444 1 час назад

    Да и зачем вар тогда нам нужен.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +157

    Novik38 1 час назад

    Они и с офсайдными линиями косяки пароли

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11310

    BRO_football 1 час назад

    Значит срачей про судейство в РПЛ будет ещё больше.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24150

    bset 1 час назад

    Офсайдные линии - это не самое страшное, что пропадет в России осенью

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7119

    vladik12 > bset 1 час назад

    Что еще?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5211

    rash1959 > vladik12 1 час назад

    Мозг свой разбуди, если он есть.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7119

    vladik12 > rash1959 51 минуту назад

    Все будет норм, не надо нагнетать, епт. Пессимисты куевы.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11