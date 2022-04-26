В следующем сезоне РПЛ у арбитров VAR не будет офсайдных линий («СЭ»)

Российские арбитры VAR не смогут использовать офсайдные линии со следующего сезона из-за прекращения сотрудничества с провайдером Hawk-Eye Innovations Ltd.

По информации «СЭ», новый провайдер – американская компания Slomo.TV – не предполагает применения офсайдных линий из-за технических особенностей своего оборудования.

Сотрудничество РФС с провайдером системы VAR Hawk-Eye Innovations Ltd истекает в конце сезона.

Компания предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут