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«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Семь голов в Манчестере – повторение рекорда по количеству голов в полуфинале ЛЧ. Ранее столько же забивали в матчах «Аякс»«Бавария» в 1995 году (5:2) и «Ливерпуль»«Рома» в 2018-м (5:2).

  • «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.
  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Opta

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12210

    playsh 1 час назад

    Молодцы ребята!!! Даёшь следующий полуфинал 5:4 и серию пенальти,эдак до 10-15 мячей без промаха.Ух...размечтался.

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    Рейтинг: +11673

    DeStar 1 час назад

    да, шикарный матч, и не в одну калитку что важно

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