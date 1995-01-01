«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Семь голов в Манчестере – повторение рекорда по количеству голов в полуфинале ЛЧ. Ранее столько же забивали в матчах «Аякс» – «Бавария» в 1995 году (5:2) и «Ливерпуль» – «Рома» в 2018-м (5:2).

«Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

Вспомните все российский клубы за всю историю