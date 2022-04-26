Мбаппе получил 10 голосов во 2-м туре выборов президента Франции

За нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе проголосовали на выборах президента Франции.
Кандидатуру 23-летнего футболиста во втором туре голосования поддержали десять человек.
Эти бюллетени не учли при подсчете, поскольку форвард не был зарегистрирован в качестве претендента на пост главы государства.
- Выборы прошли в воскресенье, 24 апреля.
- Победу одержал действующий президент Эмманюэль Макрон.
- Мбаппе в этом сезоне забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 42 матчах.
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Источник: L’Est Républicain