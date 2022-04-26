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⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» – 4:3

«Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник хозяев Кевин Де Брюйне забил гол и сделал ассист. Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЛЧ – у него 14 мячей.

«Реал» пропустил четыре мяча второй раз в сезоне. Первый – 0:4 с «Барселоной» в Примере.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 2; 2:0 – Жезус, 11; 2:1 – Бензема, 33; 3:1 – Фоден, 53; 3:2 – Винисиус, 55; 4:2 – Силва, 74; 4:3 – Бензема (с пенальти), 82.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Стоунз (Фернандиньо, 36), Зинченко, Де Брюйне, Родри, Силвa, Марез, Жезус (Стерлинг, 83), Фоден.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Винисиус (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70), Бензема.

Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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26.04.2022 23:53
Комментарии18
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    Рейтинг: +5070

    TOMSON 1 минуту назад

    Сити был хорош. Но какой же стойкий был Реал! Я думал они 4 отхватят в первом и домой. А они выстояли и в итоге даже смогли наладить свою игру.
    Очень крутой матч и надеюсь второй ещё лучше будет.

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    Рейтинг: +66

    Феникс 28 2 минуты назад

    Даешь английский финал ЛЧ ! Мансити - Ливерпуль.

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    Рейтинг: +100

    adekvat0726 15 минут назад

    Слишком осторожно играл Реал, а Сити как боевые псы чуют страх, нельзя с ними так играть, надо отвечать тем же - смело бросаться и кусать

    0
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    Рейтинг: +11667

    DeStar > adekvat0726 6 минут назад

    да хз, по мне так сити играет в качественный и грамотный командный футбол, вот их сила, конечно с небольшой ноткой дёгтя в лице подобия тики таки - чем явно будет пользоваться сити на бернабеу.
    в остальном сити играет как надо, а реал играл как получится
    единственное, что у сити также оборона не лучшая сторона, но у реала оборона просто дно, хоть ты каземиро ставь ЦЗ в след матче вместо милитао, да вместо милитао можно азара или бэйла поставить, вряд ли будет будет

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    Рейтинг: +4262

    Красногорск_Фан 20 минут назад

    Хороший получился футбол. Результативный. И хорошая интрига для ответного матча.

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    Рейтинг: +563

    nelez 25 минут назад

    Сказать РЕАЛу повезло будет правильным. Но счет выгодный.Отыграть 1 мячь в Сантьяго будет не трудно.
    HALA MADRİD !!!

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    Рейтинг: +5070

    TOMSON > nelez 22 минуты назад

    Ну ну «не трудно» у Сити хоть в 1 мяч выиграть. Скорее вы про «реально».

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    Рейтинг: +563

    nelez > TOMSON 20 минут назад

    Выиграем.
    Защита Сити не в высоте.Если пропустили в Этихаде 3 пропустят и в Сантьяго

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    Рейтинг: +11667

    DeStar > TOMSON 9 минут назад

    ну отыграть мяч то точно можно) вопрос сколько реал пропустит еще))) а так результат нормальный для реала, не супер коненчо, но и ждать того что реал сити на их поле выиграет... я не знаю ,я не ждал.

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    Рейтинг: +16561

    Garrincha58 27 минут назад

    настоящий спектакль вообще ЛЧ всегда начинается с 1/4 и 1/2

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    Рейтинг: +11667

    DeStar 30 минут назад

    Хороший матч
    Результатом доволен ли я? вполне, ибо думал что сити победит разницей в 2 мяча, а на 12ой минуте уже думал будет 5-0
    Реал показал что вполне играть с сити можно, только защиты у реала нет
    Милитао такое днище, что даже слов нет, ему место в МЮ в паре в Магой.
    сити имел кучу моментов и счет мог быть и 7-3 каких, но повезло конкретно,
    но по самой игре, наверное глупо прозвучит, все же реал не выглядел особо слабее сити, это результат того что реал чуть ли не в 9ом играл без двух ЦЗ днищ.
    Норм, ответный матч имеет место быть
    Ну и плюс красота футбола - один из лучших матчей сезона
    Даже судье респект, давал играть
    Плюс такой интенсив в полуфинале первого матча? редкость, когда ОБЕ команды играют, а не в одну калитку,как завтра бу

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    Рейтинг: +66

    Феникс 28 > DeStar 10 минут назад

    А завтра может и не в одну калитку быть.Вильяреал может сюрприз сделать.

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    Рейтинг: +11667

    DeStar > Феникс 28 8 минут назад

    думаю хватило уже сюрпризов от вильки.
    уверен что будет закрыто играть "аля" как эвертон и играл против ливерпуля и искать свои моменты, которых может не быть
    ливерпуль куда более сбалансированная команда нежели нынешняя бавария

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    Рейтинг: +66

    Феникс 28 > DeStar 4 минуты назад

    Вилья сильна боевым духом...Будем посмотреть.)

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    Рейтинг: +441

    Lipatoff 31 минуту назад

    Скользкий счет... но Пепа все равно с победой, всё-таки made in Barcelona)))

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    Рейтинг: +563

    nelez > Lipatoff 19 минут назад

    А тех кто сделано в барселоне уже бракуют.

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    Рейтинг: +1251

    Loko_Roma 32 минуты назад

    Редкое зрелище в такой стадии

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    Рейтинг: +66

    Феникс 28 33 минуты назад

    Огненный матч.

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