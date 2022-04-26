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⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» – 4:3

26 апреля 2022, 23:53
59

«Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник хозяев Кевин Де Брюйне забил гол и сделал ассист. Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЛЧ – у него 14 мячей.

«Реал» пропустил четыре мяча второй раз в сезоне. Первый – 0:4 с «Барселоной» в Примере.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 2; 2:0 – Жезус, 11; 2:1 – Бензема, 33; 3:1 – Фоден, 53; 3:2 – Винисиус, 55; 4:2 – Силва, 74; 4:3 – Бензема (с пенальти), 82.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Стоунз (Фернандиньо, 36), Зинченко, Де Брюйне, Родри, Силвa, Марез, Жезус (Стерлинг, 83), Фоден.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Винисиус (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70), Бензема.

Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
Комментарии (59)
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Lipatoff
1651006539
Скользкий счет... но Пепа все равно с победой, всё-таки made in Barcelona)))
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Красногорск_Фан
1651007240
Хороший получился футбол. Результативный. И хорошая интрига для ответного матча.
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TOMSON
1651008383
Сити был хорош. Но какой же стойкий был Реал! Я думал они 4 отхватят в первом и домой. А они выстояли и в итоге даже смогли наладить свою игру. Очень крутой матч и надеюсь второй ещё лучше будет.
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Plyash
1651010408
Да уж,Бензема так просто МанСити второй полуфинал не отдаст,ещё пару-тройку мячей напихает.Для него на кону Золотой мяч.
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ААМ
1651031194
Матч весёлый. НО качество футбола чуть выше, чем на матче Краснодар - Зенит. Нет обводок, низкий темп, нереализованные 100% голевые моменты МС, бесконечные горизонтальные перекидки мяча. Таков современный футбол.
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portero
1651034001
МС конечно должен был больше забивать и выигрывать, но Бензема тащит, фартовый ...
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САДЫЧОК
1651034572
Матч - Огонь !
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JTherry
1651041656
обе команды играли классно, но расслабуха во втором тайме МС привела к двум голам от Реала, тем самым МС осложнил себе выезд в Мадрид... надеюсь, в финал пройдет Реал, как более опытная команда в ЛЧ...
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Psih86
1651042112
Сити красавцы чётко играют, Пеп поставил им классный футбол. А Реал всё на отскоках, да на фарте, типо пеналя, абсолютно слабая команда. Надеюсь это их потолок, они то и здесь не заслужили быть.
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zigbert
1651059233
Интересный получился матч. С первых минут Ман Сити применил высокий прессинг и Реалу трудно было выходить из обороны. Быстрый гол еще больше вдохновил хозяев поля. После второго гола Ман Сити показалось что будет разгром, тем более моментов для взятия ворот было предостаточно но гол Бензема придал силы уже Реалу. Второй тайм команды провели на встречных курсах. Счет для Реала оказался вполне приемлемым для ответной игры но назвать победителя этой пары все же будет сложно.
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