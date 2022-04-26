⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» – 4:3

«Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник хозяев Кевин Де Брюйне забил гол и сделал ассист. Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЛЧ – у него 14 мячей.

«Реал» пропустил четыре мяча второй раз в сезоне. Первый – 0:4 с «Барселоной» в Примере.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 2; 2:0 – Жезус, 11; 2:1 – Бензема, 33; 3:1 – Фоден, 53; 3:2 – Винисиус, 55; 4:2 – Силва, 74; 4:3 – Бензема (с пенальти), 82.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Стоунз (Фернандиньо, 36), Зинченко, Де Брюйне, Родри, Силвa, Марез, Жезус (Стерлинг, 83), Фоден.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Винисиус (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70), Бензема.

Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.

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