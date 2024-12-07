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    • Юран рассказал, как зимняя пауза помешала «Спартаку» выиграть Лигу чемпионов

    Юран рассказал, как зимняя пауза помешала «Спартаку» выиграть Лигу чемпионов

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран, считает что красно-белые могли выиграть Лигу чемпионов в сезоне-1995/96.

    «Шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году? У нас не проходная группа была.

    Действующий чемпион Англии «Блэкберн» во главе с Аланом Ширером. «Русенборг», в составе которого играли 7-8 человек из сборной Норвегии, которая постоянно квалифицировалась на финальные части чемпионатов Европы и мира. А также польская «Легия», откуда 5-6 игроков потом уехали в итальянские и английские клубы.

    Но мы всех обыграли и доводили соперников до того, что они дрались между собой на поле! Это дорогого стоит!

    «Спартак» мог бы выиграть Лигу чемпионов в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, нет сомнений, что как минимум до полуфинала дошли бы. На групповом этапе мы играли на процентов 75-80 от своих возможностей. Мы выходили на поле и получали удовольствие от футбола», – сказал Юран.

    • На групповом этапе того розыгрыша красно-белые одержали 6 побед с общим счетом 15:4.
    • В четвертьфинале «Спартак» уступил «Нанту» (0:2 в гостях и 2:2 дома).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.12.2024 18:18
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1733584949
    Такое даже вЕЛИКИЙ зЕНИТ не повторит)))…
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    FCSpartakM
    1733593223
    Русенборг- это те самые лыжники
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