Юран рассказал, как зимняя пауза помешала «Спартаку» выиграть Лигу чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран, считает что красно-белые могли выиграть Лигу чемпионов в сезоне-1995/96.

«Шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году? У нас не проходная группа была.

Действующий чемпион Англии «Блэкберн» во главе с Аланом Ширером. «Русенборг», в составе которого играли 7-8 человек из сборной Норвегии, которая постоянно квалифицировалась на финальные части чемпионатов Европы и мира. А также польская «Легия», откуда 5-6 игроков потом уехали в итальянские и английские клубы.

Но мы всех обыграли и доводили соперников до того, что они дрались между собой на поле! Это дорогого стоит!

«Спартак» мог бы выиграть Лигу чемпионов в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, нет сомнений, что как минимум до полуфинала дошли бы. На групповом этапе мы играли на процентов 75-80 от своих возможностей. Мы выходили на поле и получали удовольствие от футбола», – сказал Юран.