Бензема забил 9 голов в одном плей-офф ЛЧ. Рекорд у Роналду – 10

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Нападающий гостей Карим Бензема оформил дубль. Он забил 8-й и 9-й голы в этом плей-офф.

Рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов принадлежит нападающему «МЮ» Криштиану Роналду. Он забил десять голов за «Реал» в сезоне-2016/17.

Бензема вышел на первое место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.

Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.

Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».

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