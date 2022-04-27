Бензема забил 9 голов в одном плей-офф ЛЧ. Рекорд у Роналду – 10

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Нападающий гостей Карим Бензема оформил дубль. Он забил 8-й и 9-й голы в этом плей-офф.
Рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов принадлежит нападающему «МЮ» Криштиану Роналду. Он забил десять голов за «Реал» в сезоне-2016/17.
- Бензема вышел на первое место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.
- Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.
- Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».
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Источник: Sports.ru