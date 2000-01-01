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РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт»)

РФС отклонил просьбу общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) разрешить временно регистрировать футболистов, уехавших из европейских клубов по политическим причинам.

По информации «РБ Спорт», союз не стал выносить эту просьбу на заседание бюро исполкома.

«Решение принималось с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, которые отказались от данного предложения с целью сохранить целостность соревнований в финальной части сезона. В связи с этим, вопрос на бюро исполкома не выносился», – заявили в РФС.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3739

    Кузьмич на трибуне 50 минут назад

    Другими словами, наши игроки уехавшие из Польши, не имеют право на продолжение игровой практики в России?? А как же девиз:" Мы же своих не бросаем". К примеру тот же Жигулёв сейчас мог бы пригодиться в Краснодаре.

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    Рейтинг: +13570

    Skull_Boy 1 час назад

    Где-то в толчке заныли Газик и Гурик

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