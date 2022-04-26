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  • РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт»)

РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт»)

26 апреля 2022, 20:49
10

РФС отклонил просьбу общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) разрешить временно регистрировать футболистов, уехавших из европейских клубов по политическим причинам.

По информации «РБ Спорт», союз не стал выносить эту просьбу на заседание бюро исполкома.

«Решение принималось с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, которые отказались от данного предложения с целью сохранить целостность соревнований в финальной части сезона. В связи с этим, вопрос на бюро исполкома не выносился», – заявили в РФС.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1650998313
Где-то в толчке заныли Газик и Гурик
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житель СПб
1651002070
Глупость несусветная! И такая же непоследовательность.
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САДЫЧОК
1651003387
Либо они (РФС) идиоты , либо преступники ! Это идёт вразрез идеологии страны.
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Plyash
1651004257
А можно пофамильно узнать,кто в РФС принимал решение "за" и "против",что бы конкретно знать,сколько кретинов там работает? Неужели все? Уважаемый Генсек РФС Алаев А.А.,огласите весь список,пжлст...
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Garrincha58
1651006606
тупизм и маразм
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TOMSON
1651007000
По мне правильное решение. Некоторые чемпионаты поступили так же и не стали приглашать наших легов. В дальнейшем это может сыграть более положительно, чем несколько игр этих игроков в нынешнем розыгрыше.
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Lilipyt
1651007159
Странная фраза "временно уехавшие из Европы". Разве в Польше не разорвали контракты с игроками?! С другой стороны в чем то есть правда, что приход игроков в команды вне трансферного окна нарушит общий порядок. Но возвращаются не атланты российского футбола и наличие этих игроков в командах не дает веского преимущество. В итоге как всегда что разрешено европейцам запрещено русским. Смысл поддерживать правила, которые уже европа не соблюдает и надо гнуть свою линию в нынешних реалий.
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Беспонтий
1651031989
"Родина слышит, Родина знает, Где в облаках ее сын пролетает."
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