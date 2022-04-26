РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт»)

РФС отклонил просьбу общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) разрешить временно регистрировать футболистов, уехавших из европейских клубов по политическим причинам.

По информации «РБ Спорт», союз не стал выносить эту просьбу на заседание бюро исполкома.

«Решение принималось с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, которые отказались от данного предложения с целью сохранить целостность соревнований в финальной части сезона. В связи с этим, вопрос на бюро исполкома не выносился», – заявили в РФС.

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