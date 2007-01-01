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РФС может разрешить клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о предложении вносить в заявку вне трансферного окна игроков из России, уехавших из европейских клубов по политическим причинам.

«Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы.

К сожалению, ФИФА, разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрели для наших футболистов, выступающих в Европе.

Сейчас Польшу покинул Башкиров, идет давление на Жигулева. Из Чехии уехало два футболиста. Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом.

По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию», – заявил Зотов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +532

    Forvard47 24 минуты назад

    шанс у кокорина есть!
    да и у фиорентины есть воспользоваться политикой и без компенсации разорвать контракт

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