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Хачатурянц – о словах про «безобразие от судей» на матче «Ростов» – «Спартак»: «Фейковая новость. Я не мог допустить подобные высказывания»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что его цитата с критикой в адрес судейства в игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2) является выдуманной.

«Мягкую формулировку нашел сам журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова.

Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК.

Я получил официальные извинения от Иванова за недопонимание, по его словам, в этой ситуации.

Но, к сожалению, уже фейковая новость вышла, получила отзывы, а извинения и опровержения никого не интересуют», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14467

    ilichkadr 31 минуту назад

    Значит назначение 2 пенальти в ворота москвичей и отмена 2 -х голов законна. Работа судейства признаётся положительной.
    P.S. Откуда прилетел фейк? Ясный перец, из пресс-службы Спартака.

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    Рейтинг: -107

    diamondfan 45 минут назад

    соболь дсп!

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    Рейтинг: -107

    diamondfan 48 минут назад

    спартак дно!!!!!!! соболь на каторгу на калыму!

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