Хачатурянц – о словах про «безобразие от судей» на матче «Ростов» – «Спартак»: «Фейковая новость. Я не мог допустить подобные высказывания»

Значит назначение 2 пенальти в ворота москвичей и отмена 2 -х голов законна. Работа судейства признаётся положительной.
P.S. Откуда прилетел фейк? Ясный перец, из пресс-службы Спартака.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что его цитата с критикой в адрес судейства в игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2) является выдуманной.
«Мягкую формулировку нашел сам журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова.
Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК.
Я получил официальные извинения от Иванова за недопонимание, по его словам, в этой ситуации.
Но, к сожалению, уже фейковая новость вышла, получила отзывы, а извинения и опровержения никого не интересуют», – сказал Хачатурянц.
- Матч «Ростов» – «Спартак» обслуживал Виталий Мешков.
- В этой встрече судья назначил 2 пенальти в ворота москвичей и отменил 2 их гола.
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