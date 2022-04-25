Хачатурянц – о словах про «безобразие от судей» на матче «Ростов» – «Спартак»: «Фейковая новость. Я не мог допустить подобные высказывания»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что его цитата с критикой в адрес судейства в игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2) является выдуманной.

«Мягкую формулировку нашел сам журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова.

Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК.

Я получил официальные извинения от Иванова за недопонимание, по его словам, в этой ситуации.

Но, к сожалению, уже фейковая новость вышла, получила отзывы, а извинения и опровержения никого не интересуют», – сказал Хачатурянц.

Матч «Ростов» – «Спартак» обслуживал Виталий Мешков.

В этой встрече судья назначил 2 пенальти в ворота москвичей и отменил 2 их гола.

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