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  • Хачатурянц – о словах про «безобразие от судей» на матче «Ростов» – «Спартак»: «Фейковая новость. Я не мог допустить подобные высказывания»

Хачатурянц – о словах про «безобразие от судей» на матче «Ростов» – «Спартак»: «Фейковая новость. Я не мог допустить подобные высказывания»

25 апреля 2022, 21:50
4

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что его цитата с критикой в адрес судейства в игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2) является выдуманной.

«Мягкую формулировку нашел сам журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова.

Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК.

Я получил официальные извинения от Иванова за недопонимание, по его словам, в этой ситуации.

Но, к сожалению, уже фейковая новость вышла, получила отзывы, а извинения и опровержения никого не интересуют», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (4)
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ilichkadr
1650914387
Значит назначение 2 пенальти в ворота москвичей и отмена 2 -х голов законна. Работа судейства признаётся положительной. P.S. Откуда прилетел фейк? Ясный перец, из пресс-службы Спартака.
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ySS
1650917447
Кто-то наивный поверил в такое заявление ашотика)
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paracetamol
1650920049
Он п-бола Зеленского копирует, сегодня одно сказал, завтра отказался!
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portero
1650946265
Ашота накормили и напоили вчера???
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