Хачатурянц – о незасчитанном голе «Спартака» в игре с «Ростовом»: «Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен»

Мешков провел слабый матч. Но не потому, что засудил Спартак, а потому, что не видел критичных нарушений с первого раза, даже когда был рядом и видел всё в упор, как в случае с первым пенальти. Всё только с подсказки WAR. Это ломало игру и разжигало страсти.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на эпизод с незасчитанным голом «Спартака» во втором тайме матча 26-го тура РПЛ против «Ростова». У Михаила Игнатова арбитры увидели руку.
«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», – сказал Хачатурянц.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону.
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