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Хачатурянц – о незасчитанном голе «Спартака» в игре с «Ростовом»: «Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на эпизод с незасчитанным голом «Спартака» во втором тайме матча 26-го тура РПЛ против «Ростова». У Михаила Игнатова арбитры увидели руку.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:20
Комментарии14
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    Рейтинг: +2232

    docndoc 8 минут назад

    Мешков провел слабый матч. Но не потому, что засудил Спартак, а потому, что не видел критичных нарушений с первого раза, даже когда был рядом и видел всё в упор, как в случае с первым пенальти. Всё только с подсказки WAR. Это ломало игру и разжигало страсти.

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    Рейтинг: +5206

    rash1959 9 минут назад

    Вообще то сначала на Игнатова насели на плечи , теряя равновесие, после этого мяч попал ему в руку. Штрафной в пользу Спартака очевиден, игра продолжается без свистка и гол. Всё по правилам.
    А мешок - гондон.

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    Рейтинг: +15295

    житель СПб 38 минут назад

    Очень странный президент! А что, судьи сами по себе?!

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    Рейтинг: +866

    Чехов на Садовой 54 минуты назад

    Хачатур , а ты часом ничего не попутал??! Ты уже Господь , чтобы судить? Я думал , что Ашот умнее, прискорбно, жопа нашему футболу с такими управленцами... Нефтедоллары...

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    Рейтинг: +1103

    Artemka444 1 час назад

    Играть пускай научаться, а не плакать всё время!!!

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    Рейтинг: +559

    Suvorov51 1 час назад

    Очень сильные судьи. а главное проплаченные промгазом. это просто смех валят команду как только можно. это все проделки бомжатника

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    Рейтинг: +11315

    Вомбат > Suvorov51 1 час назад

    Точно! Именно бомжатник - главный соперник Спартака в борьбе за девятое место. Именно промгаз - лучший друг Карпина и его команды. (Весна на дворе. Весенние обострения следом за солнышком.)

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    Рейтинг: +62

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Армяне против шашлыков?...))

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    Рейтинг: +17644

    DVOK68 1 час назад

    Рука была у Игнатова.Повтор не даст соврать.

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    Рейтинг: +13241

    Fusballer 1 час назад

    Да не, всё нормально. Все по заказу.

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    Рейтинг: +7059

    R_a_i_n 1 час назад

    У Спартака в этом сезоне не засчитанных голов больше чем засчитанных. Ощущение что все взятия ворот под микроскопом смотрят и ищут к чему придраться можно.

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    Рейтинг: +192

    Slavan62 > R_a_i_n 1 час назад

    Хозяин перестал заносить в "копилку".

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