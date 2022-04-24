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  • Хачатурянц – о незасчитанном голе «Спартака» в игре с «Ростовом»: «Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен»

Хачатурянц – о незасчитанном голе «Спартака» в игре с «Ростовом»: «Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен»

24 апреля 2022, 18:20
15

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на эпизод с незасчитанным голом «Спартака» во втором тайме матча 26-го тура РПЛ против «Ростова». У Михаила Игнатова арбитры увидели руку.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», – сказал Хачатурянц.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Хачатурянц Ашот
Комментарии (15)
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вальтер79
1650814150
вот такой уровень у нас с судейством голы не засчитывают карточки не тем игрокам дают путают фамилии
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Olymp2
1650814427
ты ж ему на кубке отдашь, президент! Забыл, что обещал, что ли? Или соломку стелишь?
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R_a_i_n
1650814654
У Спартака в этом сезоне не засчитанных голов больше чем засчитанных. Ощущение что все взятия ворот под микроскопом смотрят и ищут к чему придраться можно.
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Fusballer
1650814749
Да не, всё нормально. Все по заказу.
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ЗаЖиМ
1650815125
Армяне против шашлыков?...))
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Artemka444
1650816108
Играть пускай научаться, а не плакать всё время!!!
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Чехов на Садовой
1650817083
Хачатур , а ты часом ничего не попутал??! Ты уже Господь , чтобы судить? Я думал , что Ашот умнее, прискорбно, жопа нашему футболу с такими управленцами... Нефтедоллары...
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житель СПб
1650818083
Очень странный президент! А что, судьи сами по себе?!
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rash1959
1650819802
Вообще то сначала на Игнатова насели на плечи , теряя равновесие, после этого мяч попал ему в руку. Штрафной в пользу Спартака очевиден, игра продолжается без свистка и гол. Всё по правилам. А мешок - гондон.
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docndoc
1650819836
Мешков провел слабый матч. Но не потому, что засудил Спартак, а потому, что не видел критичных нарушений с первого раза, даже когда был рядом и видел всё в упор, как в случае с первым пенальти. Всё только с подсказки WAR. Это ломало игру и разжигало страсти.
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