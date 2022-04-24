Хачатурянц – о незасчитанном голе «Спартака» в игре с «Ростовом»: «Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на эпизод с незасчитанным голом «Спартака» во втором тайме матча 26-го тура РПЛ против «Ростова». У Михаила Игнатова арбитры увидели руку.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», – сказал Хачатурянц.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону.

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