Зиньковский: «Хотел бы сыграть против сборной Бразилии»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что хотел бы сыграть против сборной Бразилии.

— Против кого хотел бы сыграть?

— Против Бразилии. Пока там еще Неймар есть. Мы с «Чертаново» в детстве играли с ними на турнире в Японии. Бразильцы выиграли 5:0, было тяжело. Думаю, сейчас будет не менее интересно.

Зиньковский забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 26 матчах сезона РПЛ.

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

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