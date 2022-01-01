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Литвинов: «Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» в ФНЛ. Пора принимать радикальные меры»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Я не знаю, как описать матч с «Ростовом». В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей. Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение.

Зона стыков, вылет в ФНЛ? Этого точно не будет. Я уже говорил после матча с «Локомотивом». Мы сделаем все возможное, что от нас зависит.

Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» — большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию.

Кубок России — единственная наша надежда спасти этот сезон, я это понимаю. Хоть какой-то титул мы должны забирать в этом году, тем более столетие клуба. Победа в кубке хоть как-то скрасит ситуацию. Думаю, взять кубок нам вполне возможно, это нам по силам.

Радикальные меры? Я чуть утрировал. Нам нужны какие-то изменения. Я не знаю, это, наверное, должен тренер принимать. В плане тактики, как вариант. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы мы не доводили до этого. Может, где-то мы должны вывезти, психология», — заявил Литвинов.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:23
Комментарии7
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka 9 минут назад

    На радикальные меры у Федуна финансов уже нема . Остался только шантаж с подкладыванием заремы в постели конкурентов .

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    Рейтинг: +19234

    Аvenger 12 минут назад

    Не надо в ФНЛ. Там есть Спартак-2. Сразу в ФНЛ-2 Группа 2 к Зениту-2, Динамо-2 ,Балтика-2, Енисей-2, Олимп-2.

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    Рейтинг: +22236

    JTherry 47 минут назад

    "Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков..."
    ...нашел, чего стыдиться, не дойдет до этого - уверен... "газовым" хочется проучить Зарему, которая троллит их и судей, влезла в управление Спартаком, хотят поставить ее на место - на во.й.не же все средства хороши, типа не лезь в футбол, не бабье это дело... со стороны, вроде, кажется, что не "газовые", а душок болотный прёт по всем СМИ России...

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    Рейтинг: +1967

    spam2009 1 час назад

    пора принять радикальные меры и вылететь туда уже наконец-то

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    Рейтинг: +7066

    Рубинище 1 час назад

    Да нет не вылетят и стыков не будет. у нас ситуация сложнее -валидольную концовку устроили, Местами Спартак красиво играет и состав точно в топ 6 входит.

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    Рейтинг: +1116

    Artemka444 1 час назад

    Не в этом, так в след. Году вылетите!!!!

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    Рейтинг: +1116

    Artemka444 1 час назад

    Ну разок вылетите, ничего страшного!!
    Но если не вернетесь сразу, то это будет катастрофа!!!

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