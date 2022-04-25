Литвинов: «Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» в ФНЛ. Пора принимать радикальные меры»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Я не знаю, как описать матч с «Ростовом». В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей. Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение.

Зона стыков, вылет в ФНЛ? Этого точно не будет. Я уже говорил после матча с «Локомотивом». Мы сделаем все возможное, что от нас зависит.

Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» — большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию.

Кубок России — единственная наша надежда спасти этот сезон, я это понимаю. Хоть какой-то титул мы должны забирать в этом году, тем более столетие клуба. Победа в кубке хоть как-то скрасит ситуацию. Думаю, взять кубок нам вполне возможно, это нам по силам.

Радикальные меры? Я чуть утрировал. Нам нужны какие-то изменения. Я не знаю, это, наверное, должен тренер принимать. В плане тактики, как вариант. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы мы не доводили до этого. Может, где-то мы должны вывезти, психология», — заявил Литвинов.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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