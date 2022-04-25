Юран хочет подписать в «Химки» Гонгадзе и Цаллагова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заинтересован в двух футболистах «СКА-Хабаровска».

По информации «Матч ТВ», 52-летний тренер хочет подписать в подмосковный клуб нападающего Георгия Гонгадзе и полузащитника Дзамболата Цаллагова – двоюродного брата капитана «Сочи» Ибрагима Цаллагова.

Гонгадзе забил 9 мячей в 29 играх сезона ФНЛ.

Цаллагов зимой был арендован «СКА-Хабаровском» у литовской «Дайнавы».

Он провел 9 матчей в сезоне ФНЛ и забил 1 гол.

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