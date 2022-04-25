Березуцкий: «Соглашусь, что Эджуке скис в последнее время»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру вингера Чидеры Эджуке.

«Соглашусь, что скис в последнее время. Но в последних двух играх выходит. Получил больше времени в матче с «Динамо», действовал с бо́льшим рвением.

Если продолжит в таком же духе, это пойдет на пользу и ему, и команде. Порадовало не только то, что хорошо сыграл в атаке – и в обороне помогал, что ему не всегда свойственно.

Тренировать удары из таких позиций, наверное, не будем», – сказал Березуцкий.

Эджуке – автор победного гола в дерби с «Динамо» (1:0).

Это первый забитый мяч нигерийца с октября.

ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы