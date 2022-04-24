Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

Березуцкий: «Соглашусь, что Эджуке скис в последнее время»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру вингера Чидеры Эджуке.

«Соглашусь, что скис в последнее время. Но в последних двух играх выходит. Получил больше времени в матче с «Динамо», действовал с бо́льшим рвением.

Если продолжит в таком же духе, это пойдет на пользу и ему, и команде. Порадовало не только то, что хорошо сыграл в атаке – и в обороне помогал, что ему не всегда свойственно.

Тренировать удары из таких позиций, наверное, не будем», – сказал Березуцкий.

  • Эджуке – автор победного гола в дерби с «Динамо» (1:0).
  • Это первый забитый мяч нигерийца с октября.
  • ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» закроют 26-й тур 5
Заболотный: «Не буду болеть против Польши на ЧМ-2022» 4
Березуцкий: «Языджи тяжело провести 90 минут. Сейчас идет пост» 6
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11