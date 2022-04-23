Лига 1. «Монако» разгромил в гостях «Сент-Этьен», Головин отыграл 59 минут. Матч останавливали из-за файеров

«Монако» в 34-м туре чемпионата Франции крупно победил «Сент-Этьен». Единственный гол у хозяев забил тунисец Вахби Хазри.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 59 минут, после чего был заменен.

«Монако» идет в таблице на третьем месте. «Сент-Этьен» занимает зону переходных матчей.

Во втором тайме матч прерывали на 25 минут из-за файеров на поле. Вероятно, «Сент-Этьен» понесен наказание за поведение фанатов.

Франция. Лига 1. 34-й тур

Сент-Этьен – Монако – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 23; 0:2 – Фолланд, 25; 1:2 – Хазри, 42 (с пенальти); 1:3 – Колодзейчак, 61 (в свои ворота); 1:4 – Боаду, 77.

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