Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Селюк: «Карпин рассчитывает вернуться в «Спартак». Думаю, завтра «Ростов» и «Спартак» сыграют вничью»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Он предрекает ничью.

– Еще есть подтекст – команды идут вровень в турнирной таблице.

– Это так, но в этом есть и другая история – обе уже не претендуют на медали и на места в еврокубках, а также вылет им не грозит, потому что в этом сезоне из РПЛ никто не вылетает. Как это ни парадоксально звучит по отношению к «Спартаку». Имею в виду слово «вылет».

Но, безусловно, Валерий Карпин человек амбициозный, конечно, он очень хочет выиграть и опередить «Спартак» в таблице. И, думаю, в душе он рассчитывает когда-то в «Спартак» вернуться.

С другой стороны, обеим командам ничего уже не грозит, о чем я говорил выше. По большому счету, этот матч ничего не дает им, есть только амбициозность Карпина.

Поэтому будем надеяться, что будет открытый футбол, будет много голов. Но «Спартак» сыграл тяжелый в моральном и психологическом плане матчи с ЦСКА, плюс дорога на поезде. Паоло Ваноли может дать отдых кому-то из ведущих футболистов. И, очевидно, сейчас главная цель «Спартака» – Кубок России.

Думаю, вероятный исход – ничья.

  • «Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.
  • Матч начнется завтра, 24 апреля, в 16:30 по Москве.
  • Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Каррера: «Верю в успех «Спартака» в матче с прямым конкурентом «Ростовом» 1
«Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде 7
⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Уфой», «Локо» примет «Нижний Новгород», «Сочи» встретится с «Ахматом»
Источник: «Советский спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11