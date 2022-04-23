Селюк: «Карпин рассчитывает вернуться в «Спартак». Думаю, завтра «Ростов» и «Спартак» сыграют вничью»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Он предрекает ничью.

– Еще есть подтекст – команды идут вровень в турнирной таблице.

– Это так, но в этом есть и другая история – обе уже не претендуют на медали и на места в еврокубках, а также вылет им не грозит, потому что в этом сезоне из РПЛ никто не вылетает. Как это ни парадоксально звучит по отношению к «Спартаку». Имею в виду слово «вылет».

Но, безусловно, Валерий Карпин человек амбициозный, конечно, он очень хочет выиграть и опередить «Спартак» в таблице. И, думаю, в душе он рассчитывает когда-то в «Спартак» вернуться.

С другой стороны, обеим командам ничего уже не грозит, о чем я говорил выше. По большому счету, этот матч ничего не дает им, есть только амбициозность Карпина.

Поэтому будем надеяться, что будет открытый футбол, будет много голов. Но «Спартак» сыграл тяжелый в моральном и психологическом плане матчи с ЦСКА, плюс дорога на поезде. Паоло Ваноли может дать отдых кому-то из ведущих футболистов. И, очевидно, сейчас главная цель «Спартака» – Кубок России.

Думаю, вероятный исход – ничья.

«Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.

Матч начнется завтра, 24 апреля, в 16:30 по Москве.

Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

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