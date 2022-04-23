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  • РПЛ. Гол в меньшинстве не спас «Нижний Новгород» от поражения от «Локомотива», у Жемалетдинова дубль

РПЛ. Гол в меньшинстве не спас «Нижний Новгород» от поражения от «Локомотива», у Жемалетдинова дубль

23 апреля 2022, 18:23
33

«Локомотив» в 26-м туре чемпионата России переиграл дома «Нижний Новгород». Дубль оформил Рифат Жемалетдинов.

У нижегородцев был удален Илья Берковский на 72-й минуте. За 20 минут до этого он вышел на замену.

«Локомотив» занимает пятое место, «Нижний Новгород» – 11-е.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Петров (Марадишвили, 90), Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Калинский, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Эннин.

Предупреждения: Живоглядов, 30; Рыбус, 76; Жемалетдинов, 81; Баринов, 88 – Козлов, 90+2.

Удаления: нет – Берковский, 72 (грубая игра).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Жемалетдинов Рифат
Комментарии (33)
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Красногорск_Фан
1650727665
Локо с жемалетдиновым и без разные команды. Спасибо ему. Результат положительный чего не скажешь об игре. Смотрел второй тайм . кто в лес кто по дрова кто жадничает. Полно выходов большинством к воротам и нет реализации. В любом случае - с победой !
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SpartakMoskwa
1650728169
Матчи с Локо без валидола или пузыря не возможно смотреть, а так если по матчу то Жемалетдинов красавец единственный креативщик в центр поля у нас, очень сильно жду появления Антона Миранчука и Магкеева в центр обороны вместо баласта Мампаси
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фанат джигурды
1650728214
Опять валидольный матч. Моментов море- завершить не можем. Нигматуллин- молодец. Рифат- молодец. Комментаторов этого матча- в топку. Пусть идут римминг делают, а не матчи комментируют!!! Желаю, чтоб игроку их любимой газкоманды кто-нибудь также на ноге станцевал. В волейболе у каждой команды свой комментатор, но подобную ересь не несут и стараются быть объективными.
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житель СПб
1650733257
Желаю НН справиться с неудачами и выдержать в этом Чемпионате!
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ySS
1650734005
Железных дорожников с победой! Не всем московским командам случилось обыграть команду легендарного тренера)
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paracetamol
1650740232
Кто у нас судит? Каждый тур судейский ляп, влияющий на результат, как правило в пользу морковских команд!
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фанат джигурды
1650783632
Что и требовалось доказать- нормальных и адекватных бомжей нет! Есть обиженные провинциалы, трясущиеся и нервно стучащие зубами при упоминании Москвы. Даже в новость о Нижнем Новгороде прилетели свои экскременты наружу выплёскивать. А про судейство от бомжей слышать... Поздравляю, вы снова посмешище)))) Гегемоны))))
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zigbert
1650790862
Локомотив с победой! Добившись комфортного преимущества несколько успокоились и могли поплатиться за это. В меньшинстве Нижний полез вперед и мог сравнять счет.
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