РПЛ. Гол в меньшинстве не спас «Нижний Новгород» от поражения от «Локомотива», у Жемалетдинова дубль

«Локомотив» в 26-м туре чемпионата России переиграл дома «Нижний Новгород». Дубль оформил Рифат Жемалетдинов.
У нижегородцев был удален Илья Берковский на 72-й минуте. За 20 минут до этого он вышел на замену.
«Локомотив» занимает пятое место, «Нижний Новгород» – 11-е.
Россия. РПЛ. 26-й тур
Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Петров (Марадишвили, 90), Изидор.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Калинский, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Эннин.
Предупреждения: Живоглядов, 30; Рыбус, 76; Жемалетдинов, 81; Баринов, 88 – Козлов, 90+2.
Удаления: нет – Берковский, 72 (грубая игра).
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