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РПЛ. Гол в меньшинстве не спас «Нижний Новгород» от поражения от «Локомотива», у Жемалетдинова дубль

«Локомотив» в 26-м туре чемпионата России переиграл дома «Нижний Новгород». Дубль оформил Рифат Жемалетдинов.

У нижегородцев был удален Илья Берковский на 72-й минуте. За 20 минут до этого он вышел на замену.

«Локомотив» занимает пятое место, «Нижний Новгород» – 11-е.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Петров (Марадишвили, 90), Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Калинский, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Эннин.

Предупреждения: Живоглядов, 30; Рыбус, 76; Жемалетдинов, 81; Баринов, 88 – Козлов, 90+2.

Удаления: нет – Берковский, 72 (грубая игра).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:23
Комментарии17
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    Рейтинг: +2368

    фанат джигурды 1 час назад

    Опять валидольный матч.
    Моментов море- завершить не можем. Нигматуллин- молодец.
    Рифат- молодец.

    Комментаторов этого матча- в топку. Пусть идут римминг делают, а не матчи комментируют!!! Желаю, чтоб игроку их любимой газкоманды кто-нибудь также на ноге станцевал. В волейболе у каждой команды свой комментатор, но подобную ересь не несут и стараются быть объективными.

    4
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    Рейтинг: +395

    SpartakMoskwa > фанат джигурды 1 час назад

    Во время этого матча я сразу вспомнил как комментировал Орлов, все в одну сторону

    2
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    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

    А что такое римминг?

    0
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    Рейтинг: +2368

    фанат джигурды > Красногорск_Фан 1 час назад

    Если я тут напишу- забанят.
    ХорошоЯндекс в помощь))))

    0
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    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

    Я шучу. Забей.

    0
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    Рейтинг: +6823

    BarStep > фанат джигурды 42 минуты назад

    Без газкоманды хотя бы сутки можете прожить?

    Посмотри любой спамовский матч..
    И там совсем не газом пахнет,
    а натурально несет свиным навозом..

    Это я про комментарии комментаторов,
    если что..

    3
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    Рейтинг: +316

    Спартач80 > BarStep 2 минуты назад

    Теперь ты видишь,что вас ненавидят ВСЕ?...

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    Рейтинг: +395

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Матчи с Локо без валидола или пузыря не возможно смотреть, а так если по матчу то Жемалетдинов красавец единственный креативщик в центр поля у нас, очень сильно жду появления Антона Миранчука и Магкеева в центр обороны вместо баласта Мампаси

    2
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    Рейтинг: +2368

    фанат джигурды > SpartakMoskwa 1 час назад

    Я удивился, как он сегодня удар заблокировал. Таким темпом ему можно уже в ФНЛ играть.

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    Рейтинг: +395

    SpartakMoskwa > фанат джигурды 1 час назад

    Если так продолжит играть то в след сезоне точно будет ФНЛ

    0
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    Рейтинг: +2368

    фанат джигурды > SpartakMoskwa 1 час назад

    До этого матча он играл максимум на ФНЛ-2

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    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан > SpartakMoskwa 1 час назад

    Следующий матч с зенитом. Мампаси и др раскроют все свои таланты (

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    Рейтинг: +2368

    фанат джигурды > Красногорск_Фан 56 минут назад

    И му да зян будет((((
    Хорошо, что я собираться буду- не будет времени смотреть)))

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    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 51 минуту назад

    Я тоже в это время буду в Крыму и без тарелки. Хорошее совпадение . имея разницу в 3 очка в таблице + вылетев из кубка зенит боюсь рисковать не будет

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    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Локо с жемалетдиновым и без разные команды. Спасибо ему. Результат положительный чего не скажешь об игре. Смотрел второй тайм . кто в лес кто по дрова кто жадничает. Полно выходов большинством к воротам и нет реализации. В любом случае - с победой !

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    Рейтинг: +32477

    zra78 > Красногорск_Фан 1 час назад

    Да ещё некоторые индивидуумы пытаются играть так как не умеют... Да и красная перебор

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    Рейтинг: +1244

    balam > zra78 1 час назад

    надо было в 1 тайме еще на желтую сажать.Нижний молодцы,но грязи много

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