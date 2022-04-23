РПЛ. Гол в меньшинстве не спас «Нижний Новгород» от поражения от «Локомотива», у Жемалетдинова дубль

«Локомотив» в 26-м туре чемпионата России переиграл дома «Нижний Новгород». Дубль оформил Рифат Жемалетдинов.

У нижегородцев был удален Илья Берковский на 72-й минуте. За 20 минут до этого он вышел на замену.

«Локомотив» занимает пятое место, «Нижний Новгород» – 11-е.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Петров (Марадишвили, 90), Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Калинский, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Эннин.

Предупреждения: Живоглядов, 30; Рыбус, 76; Жемалетдинов, 81; Баринов, 88 – Козлов, 90+2.

Удаления: нет – Берковский, 72 (грубая игра).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут