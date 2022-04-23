«Реал» возобновил переговоры о трансфере Рюдигера после его игры на «Бернабеу»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мадридцы возобновили переговоры о трансфере 29-летнего немца, впечатлившись его игрой в составе «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале ЛЧ.

«Реал» близок к подписанию контракта с Рюдигером. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Контракт Рюдигера с «Челси» истекает в конце сезона.

На футболиста помимо «Реала» претендуют «Барселона», «Ювентус» и «Ньюкасл».

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