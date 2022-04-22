«Ньюкасл» по набранным очкам в АПЛ в 2022 году уступает только «Ливерпулю»

Transfermarkt составил таблицу английской Премьер-лиги с учетом очков, набранных с начала 2022 года.
Лидером стал «Ливерпуль», у которого 35 очков в 13 турах с января по апрель.
Второе место занял «Ньюкасл», потративший зимой на усиление состава более 102 миллионов евро, – 29 очков в 14 турах.
- «Ливерпуль» – 35 очков в 13 турах;
- «Ньюкасл» – 29 очков в 14 турах;
- «Тоттенхэм» – 27 очков в 15 турах;
- «Манчестер Сити» – 27 очков в 12 турах;
- «Вулверхэмптон» – 24 очка в 14 турах;
- «Манчестер Юнайтед» – 23 очка в 15 турах;
- «Арсенал» – 22 очка в 13 турах;
- «Вест Хэм» – 21 очко в 14 турах;
- «Челси» – 20 очков в 11 турах;
- «Брентфорд» – 19 очков в 15 турах.
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Источник: Transfermarkt