Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?

«Ньюкасл» по набранным очкам в АПЛ в 2022 году уступает только «Ливерпулю»

Transfermarkt составил таблицу английской Премьер-лиги с учетом очков, набранных с начала 2022 года.

Лидером стал «Ливерпуль», у которого 35 очков в 13 турах с января по апрель.

Второе место занял «Ньюкасл», потративший зимой на усиление состава более 102 миллионов евро, – 29 очков в 14 турах.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
«Ньюкасл» выиграл 6 подряд домашних матчей в АПЛ впервые с 2004 года
Шелви: «Ньюкасл» будет масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити» 4
«Ливерпуль» попросил перенести матч с «Ньюкаслом». Он должен состояться между двумя играми с «Вильярреалом» в ЛЧ
Источник: Transfermarkt

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:48
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11