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  • Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»)

Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»)

22 апреля 2022, 13:59
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак имеет высокие шансы остаться в команде на следующий сезон.

Контракт 46-летнего специалиста автоматически продлится, если петербуржцы в текущем розыгрыше РПЛ займут место не ниже второго.

При выполнении указанного условия, а также желания хотя бы одной стороны соглашение продлится до 31 мая 2023 года.

  • «Зенит» набрал 55 очков в 25 турах РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 балла, от ЦСКА – 11.
  • Семак возглавляет команду с 2018 года.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Беспонтий
1650626037
занятно уже речь о соломки подостлать значит можно и упасть
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Enter2006
1650631202
Будем честными, надо было так написать: "Контракт Семака автоматически продлится по щелчку пальцев Миллера".
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mamba9090909
1650631402
Значит Семак будет руководить командой ещё сезон.
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Persona_non_Grata
1650635435
Не ниже второго - это "как бы чего не вышло" ... )))
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ЛОКО 69
1650646650
А ЕСЛИ СЕРГЕЮ БОГДАНОВИЧУ ДАТЬ ТРЕНИРОВАТЬ К ПРИМЕРУ ХИМКИ ИЛИ УРАЛ???? вот будет на самом деле интересно какие у такого супер=тренера будут результаты.....
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Кузьмич на трибуне
1650653467
Глядя в турнирную таблицу, трудно представить, как Зенит может оказаться на третьем месте.Осталось пять туров. Что бы опуститься ниже второго места нужно проиграть три тура и то если ЦСКА и Динамо все пять туров победит. Играть ещё с Н.Новгородом, Спартаком, Локо, Химки и Краснодаром. Вероятность поражения в хотя бы в трёх матчах мизерная. Особенно после вылета из КР.
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