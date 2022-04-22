Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак имеет высокие шансы остаться в команде на следующий сезон.
Контракт 46-летнего специалиста автоматически продлится, если петербуржцы в текущем розыгрыше РПЛ займут место не ниже второго.
При выполнении указанного условия, а также желания хотя бы одной стороны соглашение продлится до 31 мая 2023 года.
- «Зенит» набрал 55 очков в 25 турах РПЛ.
- Отрыв от «Динамо» – 3 балла, от ЦСКА – 11.
- Семак возглавляет команду с 2018 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»