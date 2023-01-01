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Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак имеет высокие шансы остаться в команде на следующий сезон.

Контракт 46-летнего специалиста автоматически продлится, если петербуржцы в текущем розыгрыше РПЛ займут место не ниже второго.

При выполнении указанного условия, а также желания хотя бы одной стороны соглашение продлится до 31 мая 2023 года.

  • «Зенит» набрал 55 очков в 25 турах РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 балла, от ЦСКА – 11.
  • Семак возглавляет команду с 2018 года.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +1603

    Беспонтий 30 минут назад

    занятно
    уже речь о
    соломки подостлать
    значит можно и упасть

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