Гвардиола: «Надеюсь, «МЮ» наберет очки в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Посмотрю игру как болельщик. Хочу узнать результат. Надеюсь, что «МЮ» наберет очки.

Впрочем, это не будет иметь никакого значения, если мы не выполним свою работу в следующих матчах», – сказал Гвардиола.