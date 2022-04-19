Гвардиола: «Надеюсь, «МЮ» наберет очки в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
«Посмотрю игру как болельщик. Хочу узнать результат. Надеюсь, что «МЮ» наберет очки.
Впрочем, это не будет иметь никакого значения, если мы не выполним свою работу в следующих матчах», – сказал Гвардиола.
- «Ливерпуль» примет «МЮ» сегодня в 22:00 мск.
- «Сити» лидирует в АПЛ, опережая команду Юргена Клоппа на 1 очко.
Источник: Manchester Evening News