Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» – пустое место. Хуже не бывает»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду. Накануне она уступила «Ливерпулю» в 30-м туре АПЛ (0:4).

«Провалы тревожат. 42 года смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», хуже просто не бывает. Команда – пустое место.

«МЮ» готов физически, но футболисты просто ходят или в лучшем случае прогуливаются. Провалы между обороной и атакой – это невероятно», – сказал Невилл.

  • В 1-м круге манчестерцы проиграли дома «Ливерпулю» со счетом 0:5.
  • Следующий соперник «МЮ» – «Арсенал» (23 апреля).
  • «МЮ» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Новости по теме
Гари Невилл: «Игроки «МЮ» ждут конца сезона, чтобы спрятаться за нового тренера и обвинить старого»
Рангник: «Состав «Ливерпуля» – 25 болидов «Формулы-1»
«Манчестер Юнайтед» может потратить 60 миллионов на Антони из «Аякса»
Источник: The Sun

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:48
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15436

    Cleaner 40 минут назад

    Ливерпуль растоптал МЮ.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11