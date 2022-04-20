Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» – пустое место. Хуже не бывает»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду. Накануне она уступила «Ливерпулю» в 30-м туре АПЛ (0:4).
«Провалы тревожат. 42 года смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», хуже просто не бывает. Команда – пустое место.
«МЮ» готов физически, но футболисты просто ходят или в лучшем случае прогуливаются. Провалы между обороной и атакой – это невероятно», – сказал Невилл.
- В 1-м круге манчестерцы проиграли дома «Ливерпулю» со счетом 0:5.
- Следующий соперник «МЮ» – «Арсенал» (23 апреля).
- «МЮ» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
Источник: The Sun