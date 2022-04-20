Рангник: «Состав «Ливерпуля» – 25 болидов «Формулы-1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4) сравнил соперника с «Формулой-1». Дубль у Мохамеда Салаха.
«Разница между нами не только в качестве футболистов, но и в менталитете, энергии, физической мощи. В составе «Ливерпуля» 25 болидов «Формулы-1», – сказал Рангник.
- Немец с лета перейдет на должность консультанта «МЮ».
- Его команда сейчас отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
- «Ливерпуль» при Юргене Клоппе брал АПЛ и ЛЧ.
Источник: Manchester Evening News