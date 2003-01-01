Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Хави – после 0:1 с «Кадисом»: «Барса» практически попрощалась с шансами на чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в 32-м туре Примеры.

«Мы практически попрощались с шансами на чемпионство. Я считаю, что главная ответственность лежит на мне.

Мы хотели сражаться за титул, но у нас не получилось. Мы должны стать лучше, чтобы выйти в Лигу чемпионов», – сказал Хави.

  • «Барса» потерпела 2 домашних поражения подряд впервые с 2003 года.
  • Команда Хави идет на 2-м месте в Примере.
  • Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 15 очков при одной игре в запасе.

Новости по теме
Фати недоволен врачами «Барсы». Они предлагали ему операцию, а он восстановился консервативно
Бускетс: «Впереди у «Барселоны» семь финалов»
«Барса» впервые с 2003 года проиграла проиграла 2 домашних матча подряд 1
Источник: El Chiringuito TV

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:50
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1057

    Artemka444 35 минут назад

    Может тренер и не плохой, след.сезон покажет!!!
    Но шансов точно не было у вас на чемпионство!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1611

    Maxi_7 1 час назад

    На чемпионтсво?) Ну Хави и юморист))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16494

    Garrincha58 2 часа назад


    Хави такой же пустышка как и многие другие кто был в последнее время у руля Барсы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11