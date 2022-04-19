Хави – после 0:1 с «Кадисом»: «Барса» практически попрощалась с шансами на чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в 32-м туре Примеры.

«Мы практически попрощались с шансами на чемпионство. Я считаю, что главная ответственность лежит на мне.

Мы хотели сражаться за титул, но у нас не получилось. Мы должны стать лучше, чтобы выйти в Лигу чемпионов», – сказал Хави.