Хави – после 0:1 с «Кадисом»: «Барса» практически попрощалась с шансами на чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Кадиса» (0:1) в 32-м туре Примеры.
«Мы практически попрощались с шансами на чемпионство. Я считаю, что главная ответственность лежит на мне.
Мы хотели сражаться за титул, но у нас не получилось. Мы должны стать лучше, чтобы выйти в Лигу чемпионов», – сказал Хави.
- «Барса» потерпела 2 домашних поражения подряд впервые с 2003 года.
- Команда Хави идет на 2-м месте в Примере.
- Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 15 очков при одной игре в запасе.
Источник: El Chiringuito TV