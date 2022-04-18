Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался о легионерах столичного клуба.

«Во-первых, я благодарен болельщикам. Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране из себя представлял и представляет «Спартак», почему он называется народной командой, почему у него больше всех болельщиков. Тем более некоторые приходят, зарабатывают деньги, и через несколько лет их уже нет.

Я хотел бы, чтобы искренних болельщиков «Спартак» сегодня больше радовал. Если мы говорим только о футбольном клубе, то нужны игроки другого уровня.

Когда покупают Кофрие и Хендрикса – это оскорбление для «Спартака». Когда я вижу, что «Зенит» покупает Ловрена из «Ливерпуля» и Малкома из «Барселоны» – это совершенно другое. Поэтому я желаю болельщикам, чтобы «Спартак» их чаще радовал», – сказал Ловчев.