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Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался о легионерах столичного клуба.

«Во-первых, я благодарен болельщикам. Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране из себя представлял и представляет «Спартак», почему он называется народной командой, почему у него больше всех болельщиков. Тем более некоторые приходят, зарабатывают деньги, и через несколько лет их уже нет.

Я хотел бы, чтобы искренних болельщиков «Спартак» сегодня больше радовал. Если мы говорим только о футбольном клубе, то нужны игроки другого уровня.

Когда покупают Кофрие и Хендрикса – это оскорбление для «Спартака». Когда я вижу, что «Зенит» покупает Ловрена из «Ливерпуля» и Малкома из «Барселоны» – это совершенно другое. Поэтому я желаю болельщикам, чтобы «Спартак» их чаще радовал», – сказал Ловчев.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:28
Комментарии10
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    Рейтинг: +881

    alefreddy 16 минут назад

    так их задаром купили по цене бутс Малкома и Ловрена и хотите от них чего

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    Рейтинг: +13722

    Barmaleushka 26 минут назад

    Там окромя "Кефира" и "Хреникса" , хватает "ценных" экземпляров . Один Свинов чего стоит .

    2
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    Рейтинг: +866

    Дубина > Barmaleushka 19 минут назад

    Один Свинов чего стоит .
    Чего только дзюба стоит)))))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +19173

    Аvenger > Дубина 3 минуты назад

    Стоимость Дзюбы равняется стоимости игроков Спартака. Вернём в Спартак бесплатно.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +13529

    NewLife 57 минут назад

    Ловчев, ты как унтерофицерская вдова, тебе невдомек, что помойные покупают игроков за твои же деньги.

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    Рейтинг: +1704

    Bozigit 1 час назад

    Очень грубо

    0
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    Рейтинг: +866

    Дубина 1 час назад

    Видели мы этого малкома с ловреном в ЛЧ - звать их ни как и ни кто!

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    Рейтинг: +13187

    Fusballer > Дубина 32 минуты назад

    Так и есть. Полные нули.

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    Рейтинг: +5908

    порт 1 час назад

    А ну ка хрюни дружно запели про газпром.

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    Рейтинг: +13722

    Barmaleushka > порт 22 минуты назад

    Когда собственный праздник с "запашком" , почему бы по традиции не повонять в сторону "заклятых" друзей .

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