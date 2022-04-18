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  • Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое»

Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое»

18 апреля 2022, 18:28
11

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался о легионерах столичного клуба.

«Во-первых, я благодарен болельщикам. Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране из себя представлял и представляет «Спартак», почему он называется народной командой, почему у него больше всех болельщиков. Тем более некоторые приходят, зарабатывают деньги, и через несколько лет их уже нет.

Я хотел бы, чтобы искренних болельщиков «Спартак» сегодня больше радовал. Если мы говорим только о футбольном клубе, то нужны игроки другого уровня.

Когда покупают Кофрие и Хендрикса – это оскорбление для «Спартака». Когда я вижу, что «Зенит» покупает Ловрена из «Ливерпуля» и Малкома из «Барселоны» – это совершенно другое. Поэтому я желаю болельщикам, чтобы «Спартак» их чаще радовал», – сказал Ловчев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит Кофрие Максимилиано Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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порт
1650297316
А ну ка хрюни дружно запели про газпром.
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Bozigit
1650298744
Очень грубо
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NewLife
1650299441
Ловчев, ты как унтерофицерская вдова, тебе невдомек, что помойные покупают игроков за твои же деньги.
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alefreddy
1650301906
так их задаром купили по цене бутс Малкома и Ловрена и хотите от них чего
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САДЫЧОК
1650308637
Ловчев - позорище Спартака !
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житель СПб
1650315655
НЕ очень понимаю, что хотел сказать Ловчев. А Спартаку... все будет хорошо!
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