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Игрок «Балтики» Кленкин: «Кубковый матч с «Динамо» — за звание мастера спорта, это немаловажно»

Полузащитник «Балтики» Данил Кленкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Динамо».

«В Кубке мы уже дошли до высокой стадии, преодолев трех соперников, и ввязались в борьбу.

Во-первых, сыграть с «Динамо» интересно, а во-вторых, этот матч — за звание мастера спорта, что немаловажно. Нам хочется побороться!

А то, что в Калининграде ажиотаж, — да. Судя по информации о купленных билетах, очень похоже на то, что будет полный стадион», – сказал Кленкин.

  • Матч в Калининграде состоится завтра, 19 апреля.
  • Начало – в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»

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