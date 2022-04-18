Где смотреть «Алания» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 апреля

«Алания» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 20 апреля.
- Встреча пройдет на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном.
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:55 мск.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Алания – Зенит
- Победа «Алании» – 9.40
- Ничья – 5.30
- Победа «Зенита» – 1.33
Источник: «Бомбардир»