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Где смотреть «Алания» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 апреля

«Алания» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале Кубка России.

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  • Игра состоится в среду, 20 апреля.
  • Встреча пройдет на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном.
  • Начало – в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания – Зенит

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:55 мск.
  • Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

Ставки на матч Алания – Зенит

Коэффициенты:

  • Победа «Алании» – 9.40
  • Ничья – 5.30
  • Победа «Зенита» – 1.33

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Источник: «Бомбардир»

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