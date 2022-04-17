Марков едва не подрался с фанатами «Арсенала» после поражения от «Ростова» («СЭ»)

Футболисты «Арсенала» после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2) пошли общаться с фанатами. Диалог едва не перерос в потасовку.

«Евгений Марков чуть не полез в драку.

После завершения матча игроки «Арсенала» пошли к фанатской трибуне, где общались с болельщиками. Те высказывали претензии футболистам, и какие-то слова задели нападающего Евгения Маркова. Он начал что-то кричать фанатам в ответ. Игрока пришлось успокаивать партнерам по команде: Маркова увел от трибуны защитник Артем Сокол», – сообщил источник.