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Марков едва не подрался с фанатами «Арсенала» после поражения от «Ростова» («СЭ»)

Футболисты «Арсенала» после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2) пошли общаться с фанатами. Диалог едва не перерос в потасовку.

«Евгений Марков чуть не полез в драку.

После завершения матча игроки «Арсенала» пошли к фанатской трибуне, где общались с болельщиками. Те высказывали претензии футболистам, и какие-то слова задели нападающего Евгения Маркова. Он начал что-то кричать фанатам в ответ. Игрока пришлось успокаивать партнерам по команде: Маркова увел от трибуны защитник Артем Сокол», – сообщил источник.

  • Марков вышел на замену на 84-й минуте и получил желтую карточку.
  • У туляков 9 матчей подряд без побед.
  • Команда замыкает таблицу РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +759

    Алекс636363 28 минут назад

    арсенал и урал будут последними и вылетят, если лигу не увеличат

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    Рейтинг: +499

    Suvorov51 2 часа назад

    Да .очень жаль Тула может остаться без вышки. но что делать при такой структуре клуба. своих воспитанников нет. а поступать по бомжатски нет тех ресурсов которые есть у других клубов. да и Гурама пора уберать. все он отработанный материал. кормушку надо закрывать

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    Рейтинг: +2646

    пряник929 4 часа назад

    А чего ждали от таких результатов? Беляев снова привёз голы...

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