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Солтмурад Бакаев: «Уверены, что «Рубин» не вылетит из РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил уверенность, что казанцы не вылетят в ФНЛ.

«Мы уверены, что не вылетим из РПЛ и спокойно подходим к каждому матчу. Уверены в себе и в своих силах.

У каждого из нас есть лидерские качества, которые надо включать. Думаю, мы адаптировались после того, как нас покинуло шесть иностранных игроков. Чувствуем себя увереннее. Хотя сначала были проблемы, потому что в таком составе мы не играли толком», – сказал Бакаев.

  • У «Рубина» 6 матчей без побед подряд.
  • Расстояние между «Рубином» и зоной переходных матчей – 2 очка.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал».

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Источник: «РБ Спорт»

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