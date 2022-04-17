Солтмурад Бакаев: «Уверены, что «Рубин» не вылетит из РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил уверенность, что казанцы не вылетят в ФНЛ.

«Мы уверены, что не вылетим из РПЛ и спокойно подходим к каждому матчу. Уверены в себе и в своих силах.

У каждого из нас есть лидерские качества, которые надо включать. Думаю, мы адаптировались после того, как нас покинуло шесть иностранных игроков. Чувствуем себя увереннее. Хотя сначала были проблемы, потому что в таком составе мы не играли толком», – сказал Бакаев.