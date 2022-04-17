Мане – лидер по голам в ворота «Манчестер Сити» с момента приезда в Англию

Футболист «Ливерпуля» Садио Мане с момента перехода в английский чемпионат забил с учетом всех турниров десять голов в ворота «Манчестер Сити». Ни от кого за время пребывания сенегальца в Англии манчестерцы не пропускали больше.

Накануне Мане забил два гола «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (3:2).